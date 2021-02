Vasco Seabra. “Fomos sentindo o Benfica cada vez mais intranquilo”

O treinador do Moreirense deixou elogios aos seus jogadores após o empate 1-1 diante do Benfica. Vasco Seabra sentiu encarnados mais frágeis no segundo tempo.

“Tivemos grande personalidade, uma atitude incrível, muita raça, determinação e mostrámos a nossa união enquanto equipa. Defendemos com as linhas subidas e tivemos a serenidade para pressionar alto e não dar grandes chances ao Benfica. Fomos equilibrando o jogo e acho que na segunda parte dominámos em termos do controlo do espaço, sendo que o Benfica esteve bem bom com bola, naturalmente. Tirando uma grande defesa do Pasinato foi tudo controlado por nós”, disse Vasco Seabra.

O técnico dos “cónegos” acrescenta que foram sentindo “o Benfica cada vez mais intranquilo com o passar do tempo e no final podia ter caído para o nosso lado”.

“Não conseguimos a vitória, mas é mais um jogo em que conseguimos pontuar. É mais um motivo de orgulho, mas temos os pés bem assentes no chão. É um campeonato muito difícil, vão ser precisos muitos pontos e vamos ter de continuar a amealhar”, referiu.

Na flash interview da Sporttv, Seabra continua sem perder contra o Benfica: empates com Paços de Ferreira (0-0) e Moreirense (1-1) e vitória com o Boavista (3-0).

“Trata-se de acreditar no trabalho dos nossos jogadores, de que somos capazes de ser competitivos e combativos, lutando com essas armas para dificultar o jogo do adversário. É um registo positivo, ficamos satisfeitos, mas queremos continuar a fazê-lo em relação às outras equipas”, concluiu.