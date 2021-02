Portimonense derrota Gil Vicente e dá salto na classificação

O Portimonense goleou o Gil Vicente por 4-1, em jogo da jornada 19 da I Liga de futebol, distanciando-se da zona de despromoção.

A equipa algarvia entrou, literalmente, a ganhar, com um golo de Maurício no primeiro minuto, mas os visitantes empataram aos 26, numa grande penalidade concretizada por Samuel Lino, antes de Salmani (33), Aylton Boa Morte (72) e Beto (85) darem expressão ao triunfo do Portimonense, que quebrou um ciclo de quatro encontros seguidos sem ganhar.

O Portimonense subiu ao 11.º lugar isolado, com 19 pontos, quatro acima da zona de despromoção direta, enquanto o Gil Vicente, que venceu apenas uma das últimas oito partidas, ocupa a 16.ª posição, reservada ao ‘play-off’ de manutenção, com 16 pontos.

