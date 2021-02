Pepa. Paços tem de “fazer mais e melhor” para tirar pontos ao Sporting

O treinador do Paços de Ferreira admite ser necessário "fazer mais e melhor" para pontuar frente ao Sporting, reconhecendo que vai defrontar na 19.ª jornada "uma das equipas mais difíceis de contrariar" da I Liga de futebol.

No lançamento do jogo em Alvalade, na segunda-feira, Pepa recusou a existência de uma motivação especial por defrontar o líder e assumiu como desafio maior "tentar anular o Sporting" (após as derrotas no campeonato e na Taça de Portugal, por 2-0 e 3-0), num "jogo de grande complexidade e maior mediatismo".

"Estamos obrigados a fazer mais e melhor, e não se trata de nenhum ajuste de contas. [Para o campeonato] ficou-nos um amargo de boca, porque não fizemos um remate à baliza. No jogo da Taça [de Portugal], sentimos alguma incapacidade física, mas houve muito mérito do Sporting. Cabe-nos agora fazer um grande jogo e sermos iguais a nós próprios", disse Pepa.

O técnico pacense assegurou que a identidade do Paços não será alterada em função de um jogo ou adversário e que as mais-valias do Sporting, acrescidas recentemente do avançado Paulinho, contratado ao Sporting de Braga, estão devidamente identificadas, faltando o mais difícil, que é anular a equipa orientada por Rúben Amorim.

"Para além do jogo sem bola, da largura, da linha de três atrás ou os três homens da frente com muita profundidade, está tudo identificado. Seria ingrato para outras equipas dizer que [o Sporting] é a equipa mais difícil, mas tem sido das mais difíceis de contrariar e será um desafio tremendo para nós", sublinhou.

Pepa antevê mesmo "um jogo aberto e bem disputado, taticamente rico e muito completo", reiterando o desejo de "marcar golos, ter bola, ser pressionante" e, no fundo, "uma equipa igual a si própria" em Alvalade, onde mora o líder do campeonato.