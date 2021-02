Inter aproveita tropeço do Milan e lidera

O Inter Milão venceu a Lazio por 3-1 e assume a liderança na liga italiana.

Os “nerazurri” aproveitaram a derrota do Milan em casa do Spezia para trocar de lugar na Série A.

A grande figura da partida foi Romelu Lukaku, que bisou para o Inter e ainda ofereceu o terceiro a Lautaro Martinez. Já Escalante descontou para os visitantes.

Com este triunfo, a equipa de Antonio Conte passa a somar 50 pontos, um mais que o Milan. As duas equipas encontram-se no próximo domingo.

Já a Lazio é sétima classificada, com 40 pontos.