Jorge Jesus. “Desistir não é o nosso caminho”

O treinador do Benfica lamentou a falta de eficácia e confirmou que estão “frustrados” após o empate 1-1 contra o Moreirense.

“Tivemos muitas chances para fazer golo e saímos daqui frustrados. O Benfica voltou, hoje, a mostrar que está a subir, fez um bom jogo durante os 90 minutos, com várias situações para marcar”, disse Jorge Jesus (JJ).

Em declarações à Sporttv, o técnico encarnado considera que a sua equipa sofreu “o empate numa grande penalidade que nasceu de uma situação fácil de controlar”. “Estamos a sofrer golos com falhas individuais muito facilmente e isso depois influencia, obviamente, a equipa. Nada justificava que o adversário chegasse ao empate, fomos nós que criámos essa situação”.

Jesus acrescenta que, na segunda parte, o Benfica não conseguiu fazer o segundo golo, “mas sempre com qualidade de jogo e a tentar por todo o lado furar uma estrutura de cinco defesas que nos dificultou ao máximo”.

“Era importante continuar na senda das vitórias mas metemo-nos a jeito para que o desfecho fosse este”, referiu.

Sobre o futuro no campeonato, JJ referiu: “Desistir não é o nosso caminho, a equipa tem dado sinais de melhoria de jogo para jogo, estamos com mais intensidade e velocidade. Como é óbvio temos de olhar jogo a jogo. O primeiro lugar está cada vez mais longe mas no futebol tudo muda rapidamente.”

O Benfica empatou 1-1 em Moreira de Cónegos, o quarto empate seguido fora de casa, e pode ficar com 13 pontos de atraso para o líder Sporting.

Marcaram Seferovic para o Benfica e Yan para o Moreirense.