​Padre português diz que “faltam vacinas e sobram armas” no Brasil de Bolsonaro

O padre Alfredo Gonçalves, que estão há 50 anos no Brasil, diz à Renascença que as medidas do atual Governo liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro “geram morte em duas frentes”: pandemia e violência.



O sacerdote madeirense aponta a falta de vacinas e “a negligência no combate à pandemia”, de que Manaus é o exemplo mais gritante, onde “pela falta de vacinas e de oxigénio, assistimos estarrecidos à tragédia”.

“Em Manaus e outras cidades, a pandemia avança incontrolável e morre-se no hospital, morre-se na fila de espera e morre-se em casa”, denuncia o sacerdote.

O padre Alfredo Gonçalves adianta que “o problema da falta de oxigénio está a provocar o colapso em muitos hospitais de várias cidades da região Norte, e já foram deslocados mais de 500 doentes para outras cidades do país e existem mais de 500 pessoas na fila para um leito. A situação é caótica”, afirma.

De acordo com o missionário scalabriano, uma congregação que se dedica ao trabalho com as migrações, um levantamento feito pela “Globo”, em parceria com os institutos Igarapé e Sou da Paz, indicou que “o Brasil tem hoje um 1,150 milhões de armas legalizadas nas mãos dos cidadãos”; um número que “representa um aumento de 65% em relação ao arsenal registado pela Polícia Federal e pelo Exército em dezembro de 2018, antes da posse do Presidente Jair Bolsonaro”.

Para o padre Alfredo, isto “significa que as medidas do atual Governo geram morte em duas frentes; pela falta de vacinas e pela negligência logística com o abastecimento de oxigénio”, o que provoca “a morte no hospital, na fila de espera e em casa”.