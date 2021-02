Centenário do "Voz Portucalense", um semanário diocesano “sempre atento à realidade do país”

O semanário da diocese do Porto, "Voz Portucalense", assinala este sábado o seu centenário, com o seu diretor, padre Manuel Correia Fernandes, a sublinhar que se trata de cem anos de um semanário diocesano “sempre atento à realidade do país” e “às suas transformações”.

Em entrevista à Renascença, o padre Manuel Correia Fernandes diz que o jornal mantém “preocupação com as notícias, mas também com a realidade sociocultural da região” e lembra que no período anterior a abril de 74 “foi um órgão muito importante no sentido da consciencialização para os valores democráticos”.

Nesta entrevista, o diretor da “Voz Portucalense”, padre Manuel Correia Fernandes, conta o que motivou a mudança de nome do semanário diocesano e reflete sobre a dificuldade vivida neste tempo de pandemia que não permite, por exemplo, uma celebração com maior visibilidade deste centenário.



Inicialmente designado “A Voz do Pastor”, o jornal da diocese do Porto passaria a chamar-se “Voz Portucalense”. Como foi essa alteração?



É com o regresso de D. António Ferreira Gomes que foi entendido mudar, mas não completamente a função. Embora D. António Ferreira Gomes tenha acentuado que a intenção do jornal não era ser A Voz do Pastor", mas a voz da diocese: a voz do bispo, dos padres e dos leigos da diocese e dos movimentos. E também do país porque, quando foi fundado, ele esteve muito atento à realidade do país, às transformações que se verificaram entre 70 e 75 e daí para diante, também.

Mas, naquele período, foi um órgão muito importante no sentido da consciencialização para os valores democráticos, para valores da atenção às realidades sociais e culturais do pais que estavam um pouco obnubiladas pela censura, e ela esteve sujeita à censura nesse tempo. Portanto, procurou desempenhar essa função e continua a procurar desempenhar essa função nos tempos atuais, que não são fáceis.

E como é que é hoje ser meio de informação e de reflexão da diocese?

É, ao mesmo tempo, um meio de informação, de transmissão das notícias e dos acontecimentos relevantes. Quer dos acontecimentos eclesiais quer dos acontecimentos principais da diocese. Nós temos sempre a preocupação de colocar elementos relacionados com a sociedade e com a cultura. De uma forma especial, com a cultura porque é uma dimensão importante também do próprio sentido da religiosidade que é estar presente na cultura, no pensamento e na ação social e politica da sociedade.

Continuamos a tentar fazer essa tarefa. Temos a palavra do bispo e temos a palavra de outros membros da comunidade cristã, da diocese. Estamos com atenção também à missão da universidade católica, à dimensão do Centro de Cultura Católica e doutras entidades formativas da diocese e, evidentemente, à palavra do bispo ou dos bispos.

Como será a celebração deste centenário?

Nestas circunstâncias atuais, será muito difícil definir os meios através dos quais será possível fazer. Nos anos anteriores, celebramos sempre no dia de São Francisco de Sales com acontecimentos de caracter cultural e histórico e sociológico da diocese. Agora, não o podemos fazer, mas estamos a pensar um projeto de celebração quando for oportuno destes cem anos do semanário diocesano.