Sérgio Conceição. “Pior primeira parte desde que sou treinador”

O treinador do FC Porto deixou fortes críticas aos seus jogadores pela exibição na primeira parte contra o Boavista.

"Primeira parte desastrosa, onde entraram as camisolas mas elas não jogam. É preciso correr, ter dinâmica e depois da perda da bola reagir. Transição ataque-defesa muito má e estávamos avisados para isso. Jogar no FC Porto não basta ter contrato, é preciso mais. Não basta ser da formação ou ser bonito nas redes sociais. É a pior primeira parte desde que sou treinador. Não do FC Porto mas de sempre", resumiu Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões continuou: "Não dignificámos o clube na primeira parte e quem não percebe isso não pode estar no FC Porto. Cabe-me a mim tomar decisões".

Conceição acrescenta que, após o intervalo e com as alterações, a equipa melhorou. "Na segunda parte melhorámos. Também faltou ponta de sorte e no primeiro golo do Boavista não há canto. Depois o Sérgio [Oliveira] falhou o penálti”.

“Alguns jogadores foram retirados do jogo de forma injusta, não fomos só prejudicados noutros jogos mas também para este. Mas os principais culpados fomos nós, o Boavista não tem culpa. Se jogar sempre assim vai continuar na Primeira Liga. Mesmo com o professor Jesualdo não vi terem esta dinâmica e serem agressivos sem bola. Fizeram o que lhes competia. Nós é que não podemos fazer o que fizemos na primeira parte", reforçou.

No segundo tempo, o técnico apostou em Francisco Conceição [filho de Sérgio Conceição], numa altura em que o FC Porto estava a perder, e o jovem foi decisivo em dois lances que poderiam ter decidido a partida: foi sobre ele a falta da grande penalidade desperdiçada e foi dele o primeiro remate que na recarga deu golo (invalidado) a Evanilson.

Questionado sobre esses minutos em campo, Sérgio Conceição, que na altura do golo anulado chorou abraçado ao filho, respondeu apenas na Flash interview da Sporttv: “Era a função dele, entrar e fazer isso".

O FC Porto empatou 2-2 diante do Boavista e pode ver o líder Sporting fugir ainda mais no primeiro lugar.