Afinal, o paquete 'Funchal' não vai ser desmantelado. A informação é confirmada pelo Jornal da Madeira, que adianta que o barco foi comprado por um grupo norte-americano que o vai manter e irá, também, manter o nome.

A indicação de que o paquete tinha sido arrematado em leilão por sucateiros para ser desmantelado tinha corrido entre a imprensa da especialidade. Adianta o jornal madeirense, foi confirmado a um jornalista que o leilão teria acontecido a 29 de janeiro, mas não foram revelados valores.

O comprador norte-americano pretende, assim, "manter o barco a funcionar" com o nome de batismo, Funchal, adquirido em 1961. "Com efeito, o emblemático navio será o único do mundo em operação há várias décadas sem mudanças de nome", explica o Jornal da Madeira.

A última viagem do Paquete Funchal acontece em janeiro de 2015, recorda a publicação.