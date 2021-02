Despiste nas portagens da A5 em Carcavelos faz vítima mortal

Um homem de 53 anos morreu hoje à tarde quando o seu veículo embateu num dos pilares das portagens da Autoestrada 5 em Carcavelos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O despiste do veículo, que o levou a embater num dos pilares das portagens de Carcavelos, ocorreu no sentido Cascais-Lisboa e o alerta às autoridades foi dado às 15:14.

No local, além do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estiveram os bombeiros de Carcavelos e do Estoril, e a GNR.