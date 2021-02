Covid-19. Recomendação do uso de duas máscaras a ser estudada

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA passou, recentemente, a recomendar a utilização de duas máscaras para prevenir a infeção pelo SARS-CoV-2. Por cá, ainda não se recomenda o mesmo, mas essa hipótese está a ser estudada. A garantia é dada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Em entrevista ao jornal "Público", Graça Freitas adianta que as indicações de recomendações para lidar com a pandemia poderão ser revistas brevemente.

"Temos, neste momento, dois grupos de peritos a estudar essa precaução", explica a diretora-geral da Saúde, relativamente ao uso de duas máscaras. A eventual recomendação surge "pelo medo das novas variantes". "Já andamos a consultar os peritos regularmente há muito tempo e, a última consulta, há cerca de duas semanas, foi no sentido de manter a recomendação atual", assegura. No entanto, e "com a nova decisão do CDC", a opinião dos peritos foi novamente pedida.