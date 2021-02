Covid-19. Pena de demissão ou suspensão até 180 dias para 14 bombeiros de Espinho apanhados em convívio

Veja também:

O comandante dos Bombeiros do Concelho de Espinho, no distrito de Aveiro, referiu este sábado que a ação disciplinar a 14 bombeiros em vigilância ativa devido à covid-19 passa por “pena de demissão” ou “suspensão entre 10 e 180 dias”.

“As consequências do processo disciplinar, que vai avançar na próxima semana, são duas: ou uma suspensão entre 10 e 180 dias ou pena de demissão”, declarou Pedro Louro, em declarações à Lusa.

Há 16 elementos dos Bombeiros do Concelho de Espinho em vigilância ativa no contexto da covid-19, mas apenas 14 – e não 16, como inicialmente noticiado - vão ser alvo de processo disciplinar.

Foram estes 14 elementos que participaram numa ceia na cozinha do quartel, não cumprindo o plano de contingência de combate ao novo coronavírus, que só permite seis pessoas naquele espaço, explicou Pedro Louro.

Na “Informação de Serviço” do Gabinete de Comando dos Bombeiros de Espinho divulgada internamente em 11 de fevereiro, e à qual a Lusa teve hoje acesso, pode ler-se que, “na noite do passado dia 08 de fevereiro, a brigada de serviço – Brigada 3 – decidiu, mesmo após ter sido advertida no dia 16 de janeiro, realizar um convívio dentro da cozinha”.