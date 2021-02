Covid-19. Detetados mais casos suspeitos de variante brasileira em Portugal

Veja também:

Foram detetados mais casos da variante brasileira ao longo das últimas 24 horas em Portugal.

Em declarações esta sexta-feira à RTP, o diretor do laboratório UNILABS Portugal confirma que foram detetados mais casos, mas não diz quantos, precisamente.

Luís Menezes diz que "os números são baixos", mas avisa que “a partir do momento em que se detetam em determinada região é normal que haja transmissibilidade".

As amostras foram encaminhadas "para sequenciação" no Instituto Ricardo Jorge e as autoridades já foram alertadas, segundo Menezes.

Na quarta-feira já tinham sido detetadas dois casos na área da grande Lisboa.