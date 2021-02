Covid-19. 149 mortes e mais 2856 casos em Portugal

Veja também:

Portugal regista este sábado 149 mortes por Covid-19, avança o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novos casos do novo coronavírus é de 2.856 no espaço de 24 horas.

Desde o início da pandemia estão confirmados 15.183 mortes e mais de 784 mil infeções de Covid-19 em Portugal.

Nos hospitais estão internadas 4.850 pessoas, menos 380 pessoas em relação ao balanço de ontem. É a primeira vez que o país volta a ter menos de 5 mil internados desde 17 de janeiro, dia em que havia 4889 pessoas internadas por Covid-19 nos hospitais portugueses.

Em unidades de cuidados intensivos estão 803 doentes, uma descida de 43 pessoas no espaço de um dia.

O número de casos ativos de Covid-19 registou um decréscimo de 6 079 casos. Há agora mais de 107 mil pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Recuperaram da doença, desde ontem, 8.786 pessoas e há um total de 143.173 portugueses em contacto de vigilância, por estarem doentes ou em isolamento profilático.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo apresenta os piores indicadores, com 80 mortes e 1.440 novos casos no espaço de 24 horas.

O Norte tem 21 mortes e 677 novas infeções e o Centro 25 óbitos e 490 casos.

O Alentejo regista mais 12 mortes e 113 casos e o Algarve onze óbitos e 70 infeções, indica o boletim epidemiológico da DGS.

Nas regiões autónomas, o Madeira confirma 61 novos casos de Covid-19 e os Açores 5 infeções.