Navio Open Arms resgata mais de cem migrantes no Mediterrâneo

O resgate ocorreu depois de uma aeronave da ONG Sea Watch ter alertado para a presença de um barco em perigo no mar.

Os migrantes viajavam num barco de borracha que foi intercetado devido ao alerta do "Alarm Phone", serviço que recebe alertas telefónicos de embarcações em perigo em alto mar.

Mais de uma centena de migrantes foram hoje resgatados nas águas do Mediterrâneo central pelo navio da organização humanitária espanhola Open Arms, que acolhe a bordo mais de 140 pessoas, depois de outra operação de resgate realizada na sexta-feira.

No comunicado sobre o primeiro resgate, a Open Arms garantiu que precisa de desembarcar os migrantes "o mais rápido possível" num porto seguro, porque as condições do mar estão a deteriorar-se rapidamente, devido à chegada de uma "forte tempestade".

A organização espanhola, com um navio e o veleiro Astral, garantiu em comunicado que ao longo desta missão, iniciada há doze dias depois de partir do porto de Barcelona, testemunhou centenas de regressos à Líbia.

Perante esta situação, a Open Arms insiste que a Líbia "não pode ser considerado um país seguro" para o retorno de migrantes e lembrou a União Europeia do "dever" de proteger as suas vidas para que tenham a opção de pedir asilo, de acordo com o direito internacional.