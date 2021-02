O ex-presidente do Estados Unidos Donald Trump não será alvo de "impeachement". A votação no Senado terminou com 57 senadores a votar pela destituição, e 43 a votarem contra. Apesar disso, eram necessários dois terços para a votação do julgamento a Trump lhe ser desfavorável.

Houve sete republicanos a votar contra o ex-líder do partido, mas 43 senadores daquele partido votaram ao lado de Trump. Do lado dos democratas, todos os senadores votaram pela destituição.