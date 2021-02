Nadal e Tsitsipas nos "oitavos" do Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal garantiu a qualificação para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro "major" da temporada, a decorrer por estes dias à porta fechada, ao derrotar o britânico Cameron Norrie em Melbourne Park.

O esquerdino de Manacor, número dois mundial, encerrou a terceira jornada na Rod Laver Arena com uma vitória tranquila diante o 69.º colocado do "ranking" ATP em três sets, com os parciais de 7-5, 6-2 e 7-5, em duas horas e 14 minutos.

Na fase seguinte da prova, Rafael Nadal, que apenas conquistou um dos seus 20 títulos do Grand Slam em Melbourne 2009, vai medir forças com o italiano Fabio Fognini (17.º ATP), que eliminou na terceira ronda o australiano Alex de Minaur (23.º ATP), por 6-4, 6-3 e 6-4.

Stefanos Tsitsipas, vencedor da última edição do Estoril Open em 2019 - em 2020 o torneio não se realizou devido à pandemia de Covid-19 -, também segue para os oitavos de final do torneio australiano.

O grego, número seis da classificação ATP, vai defrontar o italiano Matteo Berrettini, 10.º da hierarquia, eliminou o russo Karen Khachanov (20) na ronda anterior.

Nos jogos deste sábado, destaque ainda para Daniil Medvedev. O russo, número quatro do "ranking", bateu o sérvio Filip Krajinovic (33) e joga com o norte-americano Mackenzie McDonald nos oitavos. McDonald, 192, do mundo, é uma das grandes sensações do torneio e o seu desempenho já lhe valerá uma grande escalada no "ranking" ATP.