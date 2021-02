Rio Ave conquista Afonso Henriques

O Rio Ave venceu por 3-1 na visita ao Vitória de Guimarães, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, interrompendo a série de jogos sem derrotas da equipa vimaranense no campeonato.

Em Guimarães, o Rio Ave inaugurou o marcador aos 23 minutos, com um golo de Carlos Mané, ampliando a vantagem aos 32, por intermédio de Rafael Camacho. Na segunda parte, o Vitória de Guimarães reduziu por Ricardo Quaresma, aos 70, mas Gelson Dala aumentou a vantagem aos 74.

Com este resultado, o Rio Ave somou a segunda vitória seguida e está em nono, com 22 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que não perdia no campeonato há seis jogos (três empates e três vitórias), está em sexto, com 31 pontos.

Veja o resumo da partida.