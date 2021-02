Jesualdo. “Poderíamos ter vencido”

O treinador do Boavista considera, após o empate 2-2 diante do FC Porto, que a primeira parte dos axadrezados no Dragão “foi boa” e que a segunda foi “de sacrifício”.

“A primeira parte do Boavista foi boa para o que podemos fazer. Creio que as melhores oportunidades foram do Boavista. É natural que o FC Porto tenha feito o que fez na segunda parte: pressionou mais, teve mais bola e causou mais perigo”, referiu Jesualdo Ferreira.

Em declarações à Sporttv, o técnico axadrezado acrescenta que “a segunda parte foi de espírito de sacrifício depois de termos mostrado bom futebol na primeira”.

“Jogar aqui, contra o campeão nacional que tem um jogo agressivo e difícil de controlar, deve deixar os jogadores felizes. Eu estou feliz. Eles têm de perceber que há capacidade para fazer mais noutros jogos”, disse.

Jesualdo lembra que “poderíamos ter vencido nos últimos dois jogos e hoje também. Nada nos tira da cabeça a ideia de que vamos chegar onde queremos que é somar mais vitórias e pontos. Sentimos que a equipa pode crescer bastante e ter um grupo de jogadores que me dê satisfação de continuar a treiná-los. Até que ponto a equipa seria capaz de resistir a uma situação como esta? Os jogadores vão dizer que este ponto não sabe tão bem como esperavam quando fizeram o 2-0. O futebol é isto, não vale a pena especular”.



O experiente técnico refere que “se estivéssemos mais tranquilos, poderíamos dizer que fizemos um jogo à nossa altura. Acho que fizemos um jogo à altura do nível onde vamos estar no futuro.”

O FC Porto e o Boavista empataram 2-2 no Dragão.