Mourinho derrotado por Guardiola

O Tottenham, de José Mourinho, perdeu 3-0 em casa do Manchester City, de Guardiola, em partida da jornada 24 da liga inglesa.

Os golos dos “cityzens” foram apontados por Rodri e Gündogan (2), o segundo dos quais com assistência do guarda-redes Ederson.

Os Spurs tiveram poucas chances, mas desperdiçaram a primeira ocasião da partida: remate de Kane ao ferro.

Com este triunfo, o Manchester City passa a somar 53 pontos, mais sete e menos um jogo do que o Leicester. O Tottenham é 8.º, com 36.