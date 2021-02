Liverpool com nova derrota fora

O campeão Liverpool voltou a perder na Liga inglesa de futebol, pela terceira jornada consecutiva, ao sair derrotado por 3-1 na visita ao Leicester, num jogo da 24.ª ronda em que até esteve a vencer.

No estádio King Power, em Leicester, o Liverpool vencia por 1-0 a cerca de 10 minutos do final, mas uma sucessão de erros permitiu que os “foxes”, com o internacional português Ricardo Pereira a titular, promovessem a cambalhota no marcador.

O Liverpool tinha marcado aos 67 minutos, pelo egípcio Mohamed Salah, após uma assistência artística de Roberto Firmino, de calcanhar e com uma meia roleta na bola, mas uma falta de Thiago Alcântara precipitou os acontecimentos.

O treinador alemão Jürgen Klopp ainda respirou de alívio quando o videoárbitro (VAR) transformou uma análise de possível penálti numa falta no limite da área, na zona lateral, mas o lance terminou mesmo em golo.

Maddison apontou o livre e fez o golo do empate aos 79 minutos, novamente com o VAR a ser chamado para validar o lance, face à linha de jogadores do Leicester na pequena área, com um movimento no sentido da bola, mas sem lhe tocarem, ainda que também não estivessem em fora de jogo.

Instantes depois, um erro tremendo e uma falta de comunicação entre o defesa Kabak e o guarda-redes Allison, que já não tinha estado bem na goleada sofrida frente ao Manchester City (4-1) e que saiu da área a tentar jogar a bola, abriu caminho ao 2-1.

Vardy aproveitou o choque e atrapalhação entre os dois jogadores do Liverpool e marcou o segundo golo, aos 81 minutos, e, depois, foi Barnes, numa transição ofensiva rápida, após perda de bola de Salah, a fazer o 3-1, aos 85 minutos.

O triunfo deixou os “foxes” provisoriamente no segundo lugar, com 46 pontos, à espera da entrada em campo do Manchester United, terceiro, que no domingo visita o West Bromwich (19.º), enquanto o Liverpool caiu para quarto.

Os “reds”, que últimas jornadas perderam com Brighton, Manchester City e, hoje, Leicester, estão a 10 pontos dos líderes, os “citizens”, que têm menos dois jogos disputados e este sábado recebem o Tottenham (oitavo), treinado por José Mourinho.

O desaire pode ainda empurrar o Liverpool (40 pontos) para uma zona mais baixa da tabela, em função do que Chelsea (quinto) e West Ham (sexto), ambos com 39 pontos, consigam fazer nos respetivos jogos, agendados para segunda-feira.