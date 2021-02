Cristiano Ronaldo perde antes de defrontar FC Porto

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, perdeu 1-0 contra o Nápoles no estádio “Diego Maradona”, em partida da jornada 22 da liga italiana.

O único golo da partida foi apontado por Insigne, no seguimento de uma grande penalidade.

Cristiano Ronaldo, titular na Vechia Signora, ainda tentou o golo várias vezes, mas não conseguiu.

Destaque ainda para a lesão de Quadrado que pode ficar fora da próxima partida, contra o FC Porto, para a Liga dos Campeões.

Com esta derrota, a Juve mantém o terceiro lugar, com 42 pontos, mais dois do que o Nápoles, Lázio e Roma, e pode atrasar na luta pelo campeonato. Milan e Inter ainda vão jogar nesta jornada.