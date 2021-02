Ilegalizar o Chega seria um "erro histórico"

O constitucionalista Paulo Otero não acredita que o Tribunal Constitucional venha a decidir pela ilegalização do Chega, na sequência da exposição feita por Ana Gomes à Procuradoria-Geral da República (PGR). No programa Em Nome da Lei, da Renascença, o catedrático considera que seria um "erro histórico".



A socialista Ana Gomes, ex-candidata à Presidência da República, alega que o Chega, de André Ventura, é um partido racista, o que é proibido pela Constituição da República.



Paulo Otero lembra, no entanto, que “até agora os juízes do Constitucional sempre foram muito prudentes sobre a matéria” e defende que “ilegalizar partidos preventivamente é prática dos regimes autoritários e não das democracias”.

O professor de Direito Constitucional “compara a ilegalização de um partido, por causa do seu ideário, com a censura prévia à Imprensa, feita pela PIDE, antes do 25 de Abril”.

Paulo Otero entende que “não é legítimo uma Constituição excluir preventivamente partidos políticos. Uma democracia é por natureza tolerante”.

O catedrático defende que “só quando há tentativas de subversão da Constituição é possível ilegalizar um partido político”, o que pressupõe que se prove primeiro que os seus dirigentes, individualmente, ou em associação criminosa, praticaram o crime de incitamento ao ódio.

“Só depois se poderá colocar a questão constitucional, porque aí já não se verificará a presunção de inocência de que os partidos como as pessoas beneficiam”, defende.

O constitucionalista da Faculdade de Direito de Lisboa argumenta que “não é pelo facto de um partido defender ideias contrárias à Constituição que pode ser ilegalizado”.

Se assim fosse, o Partido Popular Monárquico (PPM) nunca poderia ter sido aceite pelo Tribunal Constitucional, porque defende a instauração de uma monarquia, objetivo que atenta contra o artigo primeiro da Constituição da República, que diz que Portugal é uma República soberana.