Óscar Afonso e a fileira do vinho

As exportações têm sido determinantes para suavizar a tendência de quebra nos preços na fileira do vinho. A indústria vitivinícola apresenta um elevado volume de negócios e de valor acrescentado e, sobretudo, um valor muito positivo para a balança comercial.

O setor, para além do seu elevado valor económico, sempre apresentou um efeito multiplicador, a montante, quer no emprego gerado na produção da uva, quer na ocupação do mundo rural e, por isso, é também de elevada importância estratégica para Portugal.

A produtividade da fileira do vinho é consideravelmente superior à dos sectores agroalimentar e das indústrias alimentares, o que o torna bastante atrativo para os investidores

Esta rentabilidade aliada à elevada capacidade exportadora, que representa em média mais de 70% do valor da sua produção, faz dele um setor prioritário para Portugal.

Óscar Afonso, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, também presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude - OBEGEF, fundador do NIFIP, o núcleo de investigação em Finanças Publicas e Politica Monetária, entre outros, e autor de vários livros e artigos e mais de uma centena de ‘working papers’ em revistas científicas, é o convidado desta semana.

O Prof. Óscar Afonso também dirige a Cooperativa Ribadouro, localizada em Sendim, no Parque Natural do Douro Internacional – o maior produtor de vinhos da região Trás-os-Montes - e Planalto Mirandês.

Na dupla condição de gestor no terreno e de proeminente investigador académico, Óscar Afonso reflete sobre a fileira do vinho, o impacto das políticas europeias, o interior do país, e a saúde das exportações e da economia portuguesa neste contexto tão exigente da pandemia.