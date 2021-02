Jorge Jesus. Caso Palhinha? “Não sou jurista”

O treinador do Benfica não quis comentar o “caso Palhinha” e o pedido de esclarecimento feito pelos encarnados ao Conselho de Disciplina.

Os encarnados querem esclarecer a legalidade da utilização de João Palhinha no dérbi que o Sporting venceu 1-0 depois de o médio leonino ter visto um quinto amarelo na partida anterior.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida contra o Moreirense, Jorge Jesus não se alongou. “Não sou jurista”, começou por dizer. Acrescentou depois que o “importante é o que acontece no jogo”.

"Não tem nada a ver com o jogo, é para resolver quem sabe e tem competência para o fazer, não eu", acrescentou.



O técnico das águias aproveitou para reafirmar o que tem dito várias vezes, lembrando alguns dos pontos negativos do “desporto rei” em Portugal: “O futebol português tem de melhorar pelo antijogo, todas as equipas querem impor razão pelo grito, toda a gente quer mandar no árbitro”.