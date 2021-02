Jorge Jesus. Benfica “está a melhorar”

O treinador do Benfica acredita que a sua equipa “está a melhorar” e vai apresentar-se em Moreira de Cónegos “mais agressivo e com mais velocidade quer nas tarefas ofensivas quer defensivas”.

“Sentimos que estamos a melhorar, com outra capacidade física, com uma equipa mais competitiva, com maior intensidade”, acrescentou.

Jorge Jesus diz que as partidas contra o Moreirense “são difíceis” e lembra que “nos últimos jogos só perdeu um jogo e está em crescimento”.

Em conferência de imprensa, o técnico encarnado foi recordado que a primeira derrota do Benfica “foi no Bessa”, contra o atual treinador do Moreirense, mas tudo o resto “é diferente”.

Waldschmidt está recuperado e está convocado, em dúvida está Gilberto, que saiu “carregado” da última partida dos encarnados.

Já quanto ao reforço Lucas Veríssimo, JJ lembra que “chegou há uma semana, vai ter oportunidade quando o jogo ditar”, mas “acreditamos na capacidade dele”. “Cada dia que passa dá um passo em frente, neste momento ainda não é a prioridade”, acrescentou.