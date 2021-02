Conselho de Disciplina abre processo ao caso Palhinha após queixa do Benfica

O Conselho de Disciplina confirmou, esta sexta-feira, que instaurou um processo à suspensão do jogo de castigo de João Palhinha, que ficou disponível para jogar no dérbi contra o Benfica, na sequência de uma queixa do clube da Luz, segundo o jornal "O Jogo".

O processo foi aberto "na sequência de participação disciplinar apresentada por sociedade desportiva para apuramento do alegado recurso a tribunais estaduais e eventual utilização/participação irregular de jogador. O processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", pode ler-se.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já tinha anunciado que iria recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo do provimento dado à providência cautelar apresentada pelo jogador do Sporting Palhinha, pelo Tribunal Central Administrativo do Sul.

Palhinha viu o quinto amarelo na visita do Sporting ao Boavista, em 26 de janeiro, tendo o provimento da providência cautelar permitido que fosse utilizado pelo treinador Rúben Amorim na vitória frente ao rival Benfica, por 1-0, no dérbi da 16.ª jornada da I Liga, a partir dos 61 minutos, depois de ter começado o encontro no banco de suplentes.