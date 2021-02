Clubes ingleses interessados em Tiago Tomás

As boas exibições de Tiago Tomás colocaram o jovem avançado na órbita de diversos clubes ingleses, que têm o jogador referenciado para uma possível proposta no próximo verão.

O ponta de lança de 18 anos foi lançado na temporada passada por Rúben Amorim como treinador, tendo feito cinco jogos na reta final da temporada. Esta época, integrou a equipa principal em definitivo e leva já cinco golos apontados em 25 jogos disputados.

O potencial foi também reconhecido pela direção leonina, que já renovou contrato com Tiago Tomás até 2025, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O jornal inglês "The Sun" noticia o interesse do Arsenal, que terá ficado atento ao jogador depois do clube ter assistido ao dérbi entre Benfica e Sporting para observar as águias, clube que defrontam na Liga Europa.