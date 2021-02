Adán aconselhou-se com Casillas, Oblak e Herrera antes de reforçar o Sporting

Adán, guarda-redes do Sporting, aconselhou-se com Casillas, Oblak e Herrera - que alinharam no FC Porto e Benfica -, antes de assinar pelos leões, e diz que a experiência está ao nível das expetativas.

"Não podia ser melhor. Na época passada tinha companheiros que tinham jogado no Benfica e FC Porto. Falaram-me muito bem do clube, da cidade e da Liga, e todas essas expectativas estão a cumprir-se. Quando o Sporting começou a ser uma opção comentei com os meus companheiros. Falei com Oblak e com o Herrera. O Oblak disse-me maravilhas sobre o que ia encontrar em Lisboa. Também falou da rivalidade entre Benfica e Sporting e tudo isso me motivou a vir", disse, em entrevista à Marca.