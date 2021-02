​No Estoril cumpriu-se o destino

Os canarinhos ainda conseguiram adiantar-se no marcador, mas tal não passou de uma pequena vaga que os encarnados anularam com relativa facilidade.

Não foi preciso realizar uma exibição de luxo. Aliás, ainda distantes da forma que, a ser atingida, pode catapultar a equipa benfiquista para voos bem mais altos, os próprios jogadores não terão encarado este encontro na costa do Estoril com receios desmedidos, tanto mais que há ainda uma segunda mão para disputar.

Portanto, final da Taça de Portugal à vista, ficando apenas por saber qual será o seu adversário, se Futebol Clube do Porto ou Sporting de Braga. E, neste caso, só no dia 3 de Março se saberá, pois a igualdade registada na Pedreira abre espaço para todas as dúvidas.

O que se deseja é que o ambiente carregado vivido nas últimas horas se esbata, e possamos chegar a esse dia envolvidos na serenidade desejável.

Do jogo de ontem na Amoreira sobram ainda declarações de Jorge Jesus, algumas das quais merecedoras da maior ponderação. Sobretudo, o apelo feito no sentido de que os treinadores portugueses deveriam reunir-se afim de atenuar o ambiente em que vive atualmente o futebol português.

Jorge Jesus também não esqueceu os comportamentos negativos de alguns jogadores, aos quais cabe o papel de principais protagonistas para que a verdade desportiva não se afaste dos seus verdadeiros objetivos.

Portanto, da Amoreira, mais do que futebol jogado, vieram ontem à noite algumas boas lições protagonizadas por pessoa qualificada.