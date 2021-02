Sem procissões. Semana Santa de Braga será celebrada pela internet

Veja também:

As celebrações da Semana Santa, em Braga, a mais famosa Semana Santa de Portugal e uma das mais significativas de todo o mundo cristão, voltam a adaptar-se à pandemia, apostando na programação digital que abrange todo o período da Quaresma, entre 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, e 4 de abril, domingo de páscoa.

De acordo com o presidente da Comissão da Semana Santa de Braga, cónego Avelino Marques Amorim, todo o programa vai abordar “a dimensão catequética, a história e os principais quadros” das procissões.

Neste contexto, várias transmissões explicativas e exposições vão fazer as vezes das tradicionais procissões, respeitando a atual situação de saúde pública.

No dia 31 de março, data do cortejo bíblico “Vós sereis o meu povo”, conhecido popularmente como a Procissão da Burrinha, organizada pela Junta de S. Victor, irá ter lugar uma dessas transmissões, na qual serão mostrados os quadros da procissão, para além da exposição do andor de Nossa Senhora e da Senhora das Angústias na Igreja de São Victor.

O momento vai procurar mostrar “quadro a quadro, aquilo que seria a procissão”, explicou o presidente da junta de freguesia, Ricardo Silva, na apresentação do programa da Semana Santa.

A partir de 12 de março, a Irmandade de Santa Cruz vai realizar no coro alto e no órgão da igreja, com o mesmo nome, a exposição “Consummatum Est” do próprio acervo de arte sacra, para além de decorar os andores tal como se fossem sair em procissão.

Já a Santa Casa da Misericórdia de Braga vai adaptar as suas igrejas para transmitir algumas das cerimónias litúrgicas, continuando os lausperenes quaresmais sempre que possível.

Em termos culturais, o destaque vai para o lançamento do livro "A Semana Santa em Braga”, no dia 31 de março, no Espaço Vita. A obra conta com textos de Rui Ferreira e fotografias de Hugo Delgado.

O espetáculo “Requiem, Op. 23, de João Domingos Bomtempo”, interpretado pela Orquestra do Norte, está previsto para o dia 30 de março, no Fórum Braga.

Segundo o presidente da Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, apesar das contingências, o programa “mantém a amplitude, a dignidade e a solenidade” que caracterizam a Semana Santa de Braga.

“A Semana Santa é um marco incontornável da vida da nossa cidade e mesmo nas circunstâncias atuais e com a passagem para os meios digitais, a nossa Semana Santa continua a ser um fator de agregação e de união de todos os cidadãos e instituições que trabalham em prol do desenvolvimento da cidade”, destacou o presidente da autarquia, Ricardo Rio, durante a apresentação do evento, que também decorreu em formato digital.

Na sua intervenção, o autarca lembrou que a Semana Santa de Braga assenta na dimensão religiosa, na promoção turística, na afirmação de uma identidade comunitária e na diversidade de uma programação cultural que cada vez mais está associada às celebrações.