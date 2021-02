Recuperados cinco retratos do Mosteiro de Tibães

A Sala do Capítulo Geral do Mosteiro de Tibães conseguiu reaver cinco pinturas a óleo sobre tela de abades Beneditinos, depois de "trabalhos de recuperação e valorização patrimonial" que foram feitos, aproveitando o encerramento ao público por causa da pandemia.



Em comunicado, a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) especifica que as pinturas "retratam alguns dos abades gerais da Congregação Beneditina dos Reinos de Portugal e do Brasil, da qual Tibães foi a casa-mãe entre 1767 e 1834".

Os quadros tinham sido vendidos "durante a ocupação privada do Mosteiro e estiveram espalhados pelo país ao longo de décadas".

A Sala do Capítulo chegou a ter 70 quadros, mas ficou completamente vazia na primeira metade da década de 80 do século passado.

Após a compra do imóvel pelo Estado Português em 1986 e com "o apoio mecenático de várias instituições e associações de defesa do património, tem sido possível recuperar parte da coleção de pintura que figurava naquela sala".

Neste momento, já é possível ver na Sala do Capítulo mais de metade das obras originais.