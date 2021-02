Zaidu apto no FC Porto na véspera do dérbi contra o Boavista

Zaidu está totalmente recuperado e treinou sem limitações na véspera do dérbi entre FC Porto e Boavista.

O lateral-esquerdo nigeriano regressa às opções de Sérgio Conceição, que teve de alinhar com Sarr na posição na ausência do nigeriano.

Marcano (treino integrado condicionado), Mbaye (ginásio), Nanu (repouso e tratamento) e Otávio, (treino integrado condicionado) são os nomes ainda no boletim clínico.

Francisco Conceição, extremo da equipa B e filho de Sérgio Conceição, voltou a integrar o treino da equipa principal.

O dérbi entre FC Porto e Boavista, a contar para a 19ª jornada da I Liga, joga-se este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.