Taremi é o melhor jogador do mês da I Liga

Mehdi Taremi foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro da I Liga. O jogador do FC Porto, também considerado o melhor avançado, reuniu 15% das preferências dos treinadores principais da provas, que são chamados a votar pela Liga.

O avançado dos azuis e brancos vive um grande momento de forma e, durante este período, apontou três golos em quatro partidas.

Em segundo lugar ficou Pedro Porro, do Sporting, o defesa do mês, com 11% dos votos para melhor jogador. Stephen Eustáquio foi o terceiro classificado, com 9% das preferências.