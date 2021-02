Luis Díaz e Uribe com um jogo de castigo após expulsão em Braga

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Luis Díaz e Matheus Uribe, jogadores do FC Porto, com um jogo de suspensão, depois das expulsões no jogo da última quarta-feira, contra o Sporting de Braga, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O FC Porto vai recorrer do castigo de Luis Díaz, como tinha confirmado o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques: "Se depois do Conselho de Disciplina ver as imagens entender penalizar Luis Díaz, naturalmente que o FC Porto tratará de tentar a sua despenalização, mas vamos acreditar que não seja castigado. Foi o lance que foi, com consequências infelizes para o defesa do Sporting de Braga, mas não justificava o cartão vermelho", afirmou.

Luis Díaz viu o cartão vermelho direto depois de rematar a bola e, ao apoiar o pé, acabou por atingir David Carmo, que fraturou a tíbia e o perónio.

De acordo com o mapa dos processos sumários, o castigo de Uribe é reduzido em um quarto devido a "circunstância atenuante", relacionado com "bom comportamento anterior, aferido pela inexistência de condenações disciplinares há mais de um ano".

Luís Godinho, árbitro da partida, recebeu indicação do VAR Hugo Miguel para ir ver as imagens e acabou por mostrar o cartão vermelho ao colombiano. O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, considera que foi uma decisão errada do árbitro.

Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, foi expulso no jogo e cumpre agora castigo de 15 dias.

