FC Porto vai pedir despenalização de Luis Díaz, caso seja castigado

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, admitiu no Porto Canal que o clube vai pedir a despenalização de Luis Díaz, caso o extremo seja castigado pela expulsão no jogo da Taça de Portugal, contra o Braga.

"Se depois do Conselho de Disciplina ver as imagens entender penalizar Luis Díaz, naturalmente que o FC Porto tratará de tentar a sua despenalização, mas vamos acreditar que não seja castigado. Foi o lance que foi, com consequências infelizes para o defesa do Sporting de Braga, mas não justificava o cartão vermelho", afirmou.

Luis Díaz viu o cartão vermelho direto depois de rematar a bola e, ao apoiar o pé, acabou por atingir David Carmo, que fraturou a tíbia e o perónio.

Luís Godinho, árbitro da partida, recebeu indicação do VAR Hugo Miguel para ir ver as imagens e acabou por mostrar o cartão vermelho ao colombiano. O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, considera que foi uma decisão errada do árbitro.

"A expulsão de Luis Diaz é um lance normal, uma jogada de futebol e nada mais do que isso”. A expulsão é uma injustiça de todo o tamanho. Isto é destruir a arbitragem e o futebol" por o jogador “nada fez para ser expulso”, referiu.