FC Porto revela quanto recebeu de mais-valias por Alex Telles e Fábio Silva

O FC Porto anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os resultados financeiros do primeiro semestre de 2020/21.

Os dragões anunciam um resultado líquido de 34.450 milhões de euros, que se justifica com a venda de jogadores, que gerou um total de 43 milhões de euros em mais-valias, e com a presença na Liga dos Campeões e os resultados alcançados na prova.

A transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton foi a que mais rendeu aos cofres portistas. O jogador foi vendido por 40 milhões, gerando uma mais-valia de 25 milhões de euros. Já Alex Telles, transferido para o Manchester United, rendeu 11 milhões.

O Boavista pagou ao FC Porto 5 milhões de euros por Chidozie, Osório rumou ao Parma por um milhão e Tiquinho Soares mudou-se para a China por 5,4 milhões de euros.

27 milhões investidos

O FC Porto gastou quase 27 milhões de euros em reforços para esta época. Evanilson, do Fluminense, foi o jogador mais caro, por 8,8 milhões de euros por 80% do passe.

Mehdi Taremi foi o segundo jogador mais caro. O FC Porto pagou 4,7 milhões de euros ao Rio Ave por 85% do passe do avançado iraniano. Os dragões pagaram ao Santa Clara quatro milhões de euros pela totalidade do passe de Zaidu. Toni Martínez custou 3,2 milhões de euros por 75% do passe.