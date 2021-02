Dérbi da Invicta. "FC Porto não pode perder o comboio do título"

Por outro lado, o Boavista "está numa fase muito difícil", na última posição do campeonato.

Rui Óscar prevê um jogo "complicado e agressivo" entre FC Porto e Boavista, este sábado, no Dragão. Não só por se tratar de um dérbi, mas acima de tudo porque, por um lado, os azuis e brancos "não podem perder pontos, nem o comboio" do título.

Campeão pelos dois emblemas da invicta, Rui Óscar afirma, em Bola Branca, que este embate, com baixas de vulto dos dois lados, será disputado "num momento muito chave" para a equipa de Sérgio Conceição, não só pelas lesões e pelos castigos, mas também pela crispação com a arbitragem, sobretudo após os dois últimos jogos diante do Sporting de Braga.