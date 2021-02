Danilo e a eliminatória contra o FC Porto. "Se não estivermos no nosso melhor não vamos passar"

Danilo, antigo jogador do FC Porto e atualmente na Juventus, reconhece algum favoritismo teórico para a equipa italiana no duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas alerta para a "mística" do FC Porto nos jogos da Champions.

"É complicado, mas pelo investimento e pelo nome dos jogadores, há que reconhecer isso [favoritismo], mas quando a bola rola é uma coisa muito diferente, vai ser 50-50. Se não estivermos no nosso melhor, não vamos passar a eliminatória", diz, em entrevista à TNT Sports, do Brasil.

O lateral de 29 anos esteve no FC Porto entre 2011 e 2015, tendo reprentado entretanto o Real Madrid, Manchester City e Juventus. Danilo recorda como se esforçava para os jogos da Liga dos Campeões para se poder mostrar e acredita que isso é norma no clube portista.

"Quando estava no FC Porto ficava doido para este tipo de jogo, queria vencer de todas as maneiras e mostrar-me mais para o mundo e para dar alegria aos adeptos", diz.

Nesse sentido, Danilo diz que a Juventus encara o FC Porto como um adversário muito complicado: "Encaramos o jogo com o Porto como muito difícil. Têm tradição e além de bons jogadores, têm uma mística nos jogos grandes que os jogadores correm mais. Vai ser muito complicado", termina.

A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre FC Porto e Juventus joga-se na próxima quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.