Conselho de Disciplina instaura processos disciplinares a Sérgio Conceição e Pepe

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e ao jogador Pepe, por críticas à arbitragem do encontro com o Belenenses SAD.

Segundo o comunicado divulgado pelo CD, a abertura dos procedimentos disciplinares surge na sequência de "participações disciplinares apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem através de declarações proferidas a órgãos de comunicação social e redes sociais, bem como em newsletter de clube".

Pelas mesmas razões, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, também foi alvo de um processo disciplinar.

Após o empate 0-0 no terreno do Belenenses SAD, em 04 de fevereiro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lançou duras críticas à equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo, num encontro que ficou marcado pela lesão do portista Nanu, após um choque com o guarda-redes adversário, Kritciuk.