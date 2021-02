Ex-candidato do PSD ao Porto diz que adiar autárquicas "é suspender democracia"

O deputado e ex-candidato do PSD à Câmara do Porto, Álvaro Almeida, defende que "adiar eleições é suspender a democracia", depois de o partido ter apresentado um projeto que propõe o adiamento das autárquicas por dois meses.

"Adiar eleições é suspender a democracia. Em democracia todos os mandatos têm uma duração pré-definida. No final dos mandatos há eleições para escolher os eleitos para novo mandato. Adiar eleições é manter em funções autarcas que não têm legitimidade democrática para o exercer naquela data", escreveu Álvaro Almeida, na rede social Twitter.

O deputado, que nos últimos meses tem sido um crítico da direção de Rui Rio, defendeu ainda que "a situação sanitária justifica mudar a forma de votação, para reforçar a proteção dos candidatos e dos eleitores".

"Não é justificação para adiar eleições", considerou o candidato social-democrata à Câmara do Porto nas eleições autárquicas de 2017.

O deputado do PSD Álvaro Almeida - escolhido por Rio para integrar a lista de deputados pelo Porto, em 2019 - demitiu-se no final de junho do ano passado das funções de coordenador na Comissão de Saúde e de vice-coordenador na Comissão de Orçamento e Finanças e tem-se demarcado do partido em votações como as alterações ao Regimento que permitiram o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro ou a aprovação, no último Orçamento do Estado, da proposta do BE que anulou a transferência do Fundo de Resolução para o Novo Banco.