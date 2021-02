Sismo de magnitude 3.5 sentido em Rio Maior

Um sismo de magnitude 3.5 na escala de Richter foi registado na noite desta sexta-feira, perto de Rio Maior, no distrito de Santarém.

De acordo com uma publicação na rede social Twitter, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente às 22h08, com epicentro na localidade de Alcobertas, a cerca de oito quilómetros a norte de Rio Maior.

Este sismo foi sentido em toda a região Oeste, nos concelhos de Caldas da Rainha, Alcobaça e Benedita.

Até esta altura, não há registo de vítimas ou danos materiais.



