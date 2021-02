PSP identifica e multa 13 pessoas no Bairro Alto

Veja também:

A PSP voltou na noite de quinta-feira ao Bairro Alto, em Lisboa, alertada para mais um convívio ilegal que estaria a acontecer no edifício do Restaurante LAPO, o mesmo que já foi encerrado pela polícia e cujo proprietário já foi multado em 20.000 euros.

Desta vez, as imagens que circulavam nas redes sociais diziam respeito a um atelier que fica no mesmo edifício e que a polícia acredita pertencer ao mesmo proprietário do restaurante.