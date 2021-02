Ministro da Educação à Renascença. Exames adiados para julho e setembro

"Em concreto, as provas de aferição de Educação Física e de Expressões Artísticas, essas sim, foi decidido não realizar neste momento, também porque se iriam realizar em maio – são as que se realizam mais próximo do momento onde estão – e também pela partilha de elementos e por todas as questões que conhecemos", sustentou.

Convidado do programa As Três da Manhã , Tiago Brandão Rodrigues anunciou ainda que as provas de aferição de Educação Física e de Expressões Artísticas foram canceladas .

"Como no final do ano vamos ter mais uma semana de aulas, o calendário escolar andou todo para a frente e vamos ter uma primeira fase de exames a acontecer em julho, em vez de ser em junho, e uma segunda fase de exames a acontecer em setembro, em vez de acontecer em julho, como tradicionamente acontece", afirmou.

A alteração do calendário escolar, devido à pausa obrigatória de 15 dias, fez com que as datas dos exames fossem adiadas. Assim, a primeira fase passa para julho (em vez de junho) e a segunda irá decorrer em setembro (e não em julho), anunciou o ministro da Educação nesta sexta-feira, na Renascença .

“Infelizmente, estamos a atravessar uma terceira vaga desta pandemia e sabemos que existem um conjunto de variáveis, inclusivamente as novas variantes, que têm provocado uma entropia maior, uma forma de analisar o que estamos a viver no dia-a-dia bem mais complexa”, começa por explicar.

"Por agora, o que fizemos foi uma uma transposição do horário", afirmou, acrescentando que o Governo vai manter-se atento à situação epidemiológica do país e, "em momento oportuno, teremos de tomar decisões relativamente a isto".

Durante a entrevista, o ministro da Educação anunciou ainda a chegada de 15 mil computadores para a semana. “Comprámos, ainda no ano passado, 335 mil computadores, que foram agora suplementados com 15 mil computadores”.



O ministro faz ainda um “balanço globalmente positivo” da primeira semana de ensino à distância e explica que os 15 dias de paragem obrigatória se deveu ao facto de valorizar mais as aulas presenciais do que as dadas através do computador.

“Nós não sobrevalorizamos excessivamente o ensino à distância e o que nos disseram os pais e diretores é que ainda estamos num momento em que podemos compensar com dias presenciais”, explicou.

“Como não estávamos no final do ano ou mesmo a aproximar-nos do final do ano, ainda tínhamos a possibilidade de fazer aqui uma pausa letiva – aliás, outros países fizeram exatamente a mesma coisa, como, por exemplo, a Alemanha – de duas semanas, que serão compensadas com dias no Carnaval, na Páscoa e no final do ano”, concretizou.