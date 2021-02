Médicos defendem mudanças na comunicação e mais medidas para evitar vagas

O Governo deve mudar a forma como comunica as medidas sobre a pandemia. A crítica é feita pelos Diretores dos Serviços de Doenças Infeciosas dos maiores hospitais portugueses e pelo Colégio da Especialidade de Doenças Infeciosas da Ordem dos Médicos.



Numa posição pública, estes profissionais dizem que o Executivo não consegue mobilizar os portugueses e “aconselham” a uma “modificação profunda do modelo atual de comunicação em saúde”. Segundo estes profissionais o modelo usado até agora está esgotado.

Estes médicos que sugerem a criação de um plano para evitar sucessivas vagas da pandemia de Covid-19, consideram que as prioridades de vacinação devem ser “reavaliadas e eventualmente alteradas” e mostram-se preocupados com o impacto que a pandemia está a ter na formação médica.

O texto assinado por médicos como Fernando Maltez, Diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central ou Kamal Mansinho, o Diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Ocidental denuncia “a escassez de recursos humanos disponíveis”.

Ao Governo, e em particular ao Ministério da Saúde, pedem o reforço do Serviço Nacional de Saúde “em meios materiais e humanos” que permitam responder ao desafio pandémico. Lançam também “um repto a todos os médicos, das diferentes especialidades, para que, à semelhança do que sucedeu na primeira vaga, não abandonem os colegas que estão na primeira linha de combate à Covid-19”.

Nesta posição pública, profissionais como Álvaro Ayres Pereira, o diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte ou António Sarmento, o diretor do Serviço de Doenças Infeciosas do Centro Hospitalar Universitário de S. João deixam um apelo à população “para que siga, escrupulosamente, todas as medidas de prevenção preconizadas pela Direção Geral da Saúde”.

