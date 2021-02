Inquérito epidemiológico. “Os médicos de saúde pública são verdadeiros detetives”

Para apertar a malha e definir contactos de alto risco, as perguntas prosseguem. “Onde foi esse contacto, em que contexto, se aconteceu durante o almoço, se aconteceu no trabalho. E, ao identificarmos estas pessoas, pedimos os dados delas, o nome e o contacto telefónico, e a seguir ligamos”.

Uma vez estabelecido o contacto com o caso positivo, há um guião inevitável. Tato Borges explica que “a primeira pergunta é tentar perceber se esta pessoa, que foi identificada como positiva, fez o teste por ter sintomas, há quanto tempo tinha sintomas e se tem conhecimento no seu redor se existia alguém, já positivo, para perceber donde veio esta infeção”.

O médico de saúde pública acrescenta que os contactos de alto risco, e até de baixo risco, são contactados para perceber se esse encontro “foi relativamente curto e sem problemas”. Depois voltamos a fazer as perguntas: “se conhece a pessoa A, se esteve com ela, se trabalha com ele, se já sabe que ele é positivo, como foi o contacto entre ambos.”

Distância, tempo e proteção são pontos centrais da abordagem. Onde esteve, como esteve, como quem esteve, qual a proximidade, durante quanto tempo? Há também a necessidade de ir para lá dos contactos imediatos e de contornar outras dificuldades, com “o caso a acabar por dizer que não tem o telefone do colega de trabalho ou de um contacto social, de um amigo de um amigo, com quem esteve junto na mesma mesa e não tem o telefone dele; vai buscá-lo” e o telefonema acontece mais tarde, para esse esclarecimento.

O médico explica também que, “por vezes, temos até de ligar para a empresa da pessoa, para falar com o responsável dos recursos humanos, para retirar os dados das pessoas, perceber como funciona o trabalho, como está organizado para termos uma noção do nível de risco dentro da empresa”.