Fronteiras: Portugal e Espanha com mais dois pontos de passagem autorizados

Portugal e Espanha decidiram prolongar o controlo das fronteiras entre os dois países até 1 de março e acrescentar dois Pontos de Passagem Autorizados (PPA), em Melgaço e Montalegre, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

O Governo português adianta, em comunicado, que "foram ainda feitos ligeiros ajustes nos horários de funcionamento de alguns PPA, como forma de melhor servir os interesses de ambos os lados da fronteira".

Em Monção, a fronteira vai passar a funcionar nos dias úteis, das 06h00 às 9h00 e das 17h00 às 20h00.

"Assim, a partir das 00h00 de segunda-feira, dia 15 de fevereiro, mantém-se limitada a circulação entre Portugal e Espanha - e somente nos PPA - ao transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência", refere o MAI.

Continua também suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha, "exceto para transporte de mercadorias, bem como o transporte fluvial" entre os dois países.

Estas limitações "não impedem a entrada em Portugal" de cidadãos nacionais e de titulares de autorização de residência em Portugal, bem como a saída de cidadãos residentes noutros países, sublinha o Ministério da Administração Interna.

No âmbito da reposição temporária do controlo de pessoas nas fronteiras com Espanha, o SEF e a GNR controlaram, entre os dias 31 de janeiro e 11 de fevereiro, quase 130 mil pessoas e 118 mil viaturas.



Um total de 901 pessoas foram impedidas de atravessar a fronteira.





Lista de Pontos de Passagem Autorizados (sempre abertos)

- Valença

- Vila Verde da Raia

- Quintanilha

- Vilar Formoso

- Caia

- Vila Verde de Ficalho

- Castro Marim

PPA nos dias úteis das 6h00 às 20h00

- Marvão

PPA nos dias úteis das 06h00 às 09h00 e das 17h00 às 20h00

- Monção

- Melgaço

- Montalegre

PPA nos dias úteis das 7h00 às 09h00 e das 17h00 às 19h00

- Miranda do Douro

- Termas de Monfortinho

- Mourão

- Barrancos

PPA às quartas-feiras e aos sábados das 10h00 às 12h00

- Rio de Onor