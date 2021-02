Dos exames ao fim do ano letivo. Conheça as mudanças ao calendário escolar

Segundo o que já tinha sido divulgado, as férias do Carnaval foram anuladas e as férias da Páscoa são de apenas quatro dias (e não de duas semanas, como é costume).

No plano inicial para este ano letivo, as férias da Páscoa estavam previstas entre 25 de março a 5 de abril.

Depois de suspensas a 22 de janeiro, devido ao avanço da pandemia de Covid-19, as aulas foram retomadas no dia 8 de fevereiro , mas à distância. Na entrevista que deu nesta manhã, no programa As Três da Manhã , o ministro Tiago Brandão Rodrigues não avançou com uma previsão para a retoma do ensino presencial, mas garantiu que “todos os dias” trabalha “para pensar como poderemos regressar às aulas”.

Na entrevista que deu à Renascença, Tiago Brandão Rodrigues justificou a pausa letiva obrigatória, entre 22 de janeiro e 5 de fevereiro, com o facto de não se estar ainda perto do final do ano letivo e, assim, poder-se ter mais aulas presenciais quando as escolas reabrirem.

“Nós não sobrevalorizamos excessivamente o ensino à distância e o que nos disseram os pais e diretores é que ainda estamos num momento em que podemos compensar com dias presenciais”, afirmou.

“Como não estávamos no final do ano ou mesmo a aproximar-nos do final do ano, ainda tínhamos a possibilidade de fazer aqui uma pausa letiva – aliás, outros países fizeram exatamente a mesma coisa, como, por exemplo, a Alemanha – de duas semanas, que serão compensadas com dias no Carnaval, na Páscoa e no final do ano”, disse ainda.