Covid-19: Marcelo e Ferro Rodrigues já receberam primeira dose da vacina

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, receberam esta sexta-feira a primeira dose da vacina para a Covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa", avança a Presidência da República, em comunicado.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas "deverá receber a segunda dose ainda antes da posse a 9 de março", adianta o gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ferro Rodrigues também recebeu a vacina no Hospital das Forças Armadas, disse à agência Lusa fonte oficial do gabinete do presidente do parlamento.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa, embora sem especificar, que "também já se iniciou a vacinação contra a covid-19 de outros deputados".



Na informação sobre vacinas divulgada diariamente, a Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que até ao fim do dia de ontem já existiam 157.604 pessoas em Portugal vacinadas contra a doença (duas doses tomadas) e outras 310.715 já receberam a primeira dose. No total, já foram administradas 468.319 vacinas.



O boletim diário da Direção-Geral da Saúde aponta para mais 149 mortos e 2.854 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas.

Portugal ultrapassou esta sexta-feira as 15 mil mortes desde o início da pandemia (15.034) e regista a maior descida nos doentes hospitalizados.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, com 60,67% dos votos expressos, e iniciará o seu segundo mandato de cinco anos no dia 9 de março - daqui a 25 dias.