Balanço DGS. Mais 149 mortos, 2.854 infetados com Covid-19 e (outra vez) menos internados

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde aponta para mais 149 mortos e 2.854 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas.

Os internamentos voltam a recuar, mas apenas em enfermaria geral. Há, agora, 5.230 internados em enfermaria, menos 340 do que ontem, dos quais 846 em cuidados intensivos (mais 10 do que ontem).

O número de casos ativos voltou a descer esta sexta-feira. Está agora nos 113.450, menos 4.912 do que ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona do país com maior número de casos (1.366), o Norte regista 720 novos casos, o Centro 427, o Alentejo 142 e no Algarve 109.

Na informação sobre vacinas divulgada diariamente, a DGS revela que até ao fim do dia de ontem já existiam 157.604 pessoas em Portugal vacinadas contra a doença (duas doses tomadas) e outras 310.715 já receberam a primeira dose. No total, já foram administradas 468.319 vacinas.